Dirk Gerlo: "Goffin afbranden is niet nodig, maar hij moet eens goed nadenken"

"Alles wat Goffin, Goffin maakte in laatste jaren, was weg"

Het was een vreemd tennisjaar, ook voor tenniscommentatoren, weet Dirk Gerlo. "Door corona heb ik Goffin weinig live bezig gezien. Noch op training, noch op wedstrijden. Je ziet wel matchen op televisie, live is totaal anders." Goffin begon degelijk aan het seizoen, in de kleinere ATP Cup en de Australian Open. Daarna volgden enkele mindere toernooien, maar op de US Open haalde hij de achtste finales, zijn beste resultaat van het seizoen. "Dan volgde de dramatische overgang naar gravel. Uitgeschakeld in de eerste ronde in Rome tegen Marin Cilic en tegen Jannik Sinner op Roland Garros was de eerste set nog redelijk, maar dan was het vat af. Mentaal, fysiek, op alle mogelijk vlakken."

Fysiek niet op zijn top en daarbij mentaal niet 100%, dan weet je dat je het op dit moment niet redt. Dirk Gerlo, tenniscommentator

"Alles wat Goffin, Goffin maakte in de laatste jaren, was nu weg. Zijn regelmaat in langere rally’s, vlot overschakelen van verdediging naar aanval en ook nog een winner kunnen slaan."

In zijn laatste wedstrijden in Antwerpen en Parijs was het gewoon meespelen, veel te weinig initiatief nemen en zelfs schrik hebben. "Je had nooit het gevoel dat Goffin dacht: "Ik ben de speler die de rally moet bepalen, ik ben diegene die dominant moet zijn." Hij hoopte meer dat de andere in de fout zou gaan om zo de match te kunnen winnen." Naast het mentale, is er ook het fysieke aspect. "Dit jaar lijkt het, omdat hij door corona misschien minder op de baan heeft gestaan en minder getraind heeft, dat hij het fysiek moeilijker heeft. Iets wat anders één van zijn sterke punten is." ""Ik kwam adem tekort" , zei hij in Antwerpen en die indruk had ik gisteren tegen Gombos ook. Elke langere rally trok de tegenstander aan het langste eind. Fysiek niet op zijn top en daarbij mentaal niet 100%, dan weet je dat je het op dit moment niet redt."

Beter gestopt na Roland Garros en gefocust op volgend seizoen

Maar hoe moet het nu verder, met het oog op volgend seizoen? "Het belangrijkste zal zijn om goeie gesprekken te hebben met zijn coach", zegt Gerlo. "Johansson had in Roland Garros al niet veel begrip voor de mentale onrust bij Goffin. Ik vraag mij af hoe dat zal evolueren?" Achteraf bekeken, maar dat is altijd gemakkelijk, was het beter geweest om niet meer te spelen na Roland Garros. Dan zat zijn seizoen erop in september. Er viel toch niks meer te winnen. "Dan had Goffin 3 maanden om zijn hoofd grondig leeg te maken. Vervolgens kon hij naar Australië gaan en bevrijder spelen. Nu zat hij tot gisteren met twijfels en probeerde hij zichzelf in te prenten: "Ik sta nog met goesting op de baan, maar op alle andere vlakken ben ik niet ok.""

"Het talent is niet weg, hij moet zijn mind resetten."