De WK-droom van Jago Geerts is definitief voorbij, hij is vicewereldkampioen MX2

Tom Vialle en Jago Geerts voerden het hele seizoen een strijd met elkaar voor de wereldtitel in de MX2-klasse, zeg maar het kleine broertje van de MXGP.

Jago Geerts mocht een tijd geloven in de titel, maar de afgelopen weken liep Vialle in de WK-stand steeds verder weg van onze talentvolle landgenoot.

Na winst voor Vialle in de eerste reeks in de voorlaatste WK-manche van het seizoen (die van Pietramurata) is de kloof onoverbrugbaar. Geerts finishte in reeks 1 als 5e en zag zo zijn laatste waterkans op de wereldtitel in rook opgaan.

Onze landgenoot schreef na winst in de 2e reeks de GP van Pietramurata nog wel op zijn naam, zijn 6e GP-zege van het seizoen, maar dat volstond niet om Tom Vialle nog van de wereldtitel te houden.

Voor de zoon van voormalig GP-motorcrosser Frédéric Vialle is het zijn eerste wereldtitel. De 20-jarige Kempenaar Jago Geerts is dit jaar de vicewereldkampioen in de MX2.

Geerts volgt op 57 punten van Vialle en heeft zelf 121 punten voor op de Fransman Maxime Renaux (Yamaha). In de slotmanche, die zondag eveneens in het Italiaanse Pietramurata (Zuid-Tirol) gereden wordt, zijn er maximaal nog 50 punten te rapen.