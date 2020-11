België krijgt Nederland met sterke shoot-outs op de knieën

In het 2e kwart voerde Belgie het tempo op en zat er meer verbetenheid in het spel. Na een lekker balletje van Thibeau Stockbroekx leek Wegnez op weg naar de gelijkmaker, maar de Nederlandse goalie Visser ging uitstekend plat.

De Nederlanders hadden de smaak nu ook te pakken. Een flipperkastscène voor het Belgische doel luidde alras de 1-2 in. Brinkman gaf doelman Van Doren het nakijken met een subtiele tik.

Een paar minuten later stond de 1-0 wel op het bord. Alexander Hendrickx pushte een strafcorner onder de benen van de Nederlandse doelman Visser door, 1-0. Voor Hendrickx was het al zijn 9e doelpunt in deze Pro League.

De spelers liepen voor deze 11e Pro League-wedstrijd van België in een haag van vuurwerk het veld op en ook op het terrein sprongen de vonken er bijwijlen vanaf.

Ook na de pauze gaat het spektakelstuk voort

Bondscoach McLeod vroeg na de rust meer scherpte in de cirkel en werd op zijn wenken bediend. Toen de Red Lions een strafcorner afdwongen, stond Plennevaux op het goeie plekje om de bal binnen te werken, 2-2.



Maar weer reageerde Nederland als door een wesp gestoken, al kreeg de nummer 3 van de wereld wat hulp van de scheidsrechter, die een mooie ingreep van Thibeau Stockbroekx als een fout interpreteerde. De strafcorner die volgde, vloog er onverbiddelijk in: 2-3.

De Belgen draaiden alle kraantjes open, maar een gaatje vinden bleek geen sinecure. In kwart 4 lukte het dan toch en ging ons land erop en erover.

Van Aubel, als linksback gestart maar gaandeweg meer in de frontlinie gedropt, bracht België eerst langszij. Met een schitterende backhand poeierde hij de bal tegen het net: 3-3. Een paar minuten later mocht Hendrickx zich nog eens klaarmaken voor een strafcorner en dan weet de tegenstander hoe laat het is: doelpunt en 4-3 voor België.

En nog was het niet gedaan, want Billy Bakker ontsnapte wat later aan de Belgische verdediging en schoot de bal tussen de voor 90% dichtgeklemde benen van doelman Van Doren. Zo werd het 4-4, meteen de eindscore.

In de shoot-outs dreef de Belgische klasse boven en deed doelman Van Doren de rest. Met 3-1 droop Nederland af.