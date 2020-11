"Zege tegen LASK zou grote stap richting Europese overwintering zijn"

Antwerp zorgde vorige week voor een stunt in de Europa League. Het Belgische Stamnummer 1 versloeg Tottenham na een beresterke partij en nestelde zich met een 6 op 6 op kop in Groep J.

Leko: "Ik hou van het spel van LASK"

Op de gebruikelijke persbabbel blikte Antwerp-coach Ivan Leko vooruit naar de wedstrijd van morgen. "LASK is niet de grootste naam in Europa en ook in België kennen ze het team niet goed. Maar het is echt een goed team, ik zie ze graag spelen."

"Ik hou van het spel van LASK", sprak Leko met lof. "Ze spelen een gelijkaardig systeem als wij. Ze tonen voor niemand te veel respect. Ik hou van teams die fysiek spelen met veel pressing. Ze proberen altijd proactief en dominant spel op de mat te brengen, wie de tegenstander ook is."

Een zege tegen LASK zou Antwerp een 9 op 9 en een grote stap richting Europese overwintering bezorgen. Zit die kwalificatie al in het hoofd van Leko? "Het klopt dat een zege een grote kans op Europees overwinteren zou opleveren, maar daar zijn we niet mee bezig."

"Ik focus me op ons team en op onze prestatie. We mogen niet vergeten dat Tottenham een Europese topclub is en dat LASK en Loedogorets vorig jaar ook overwinterden. We zullen morgen goed voor de dag moeten komen om te winnen, want dat is het doel."