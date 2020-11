"Hersenoperatie bij Diego Maradona is goed verlopen"

Enkele dagen na zijn 60e verjaardag ging het nog maar eens bergaf met de gezondheid van Maradona. "Pluisje" vertoonde tekenen van een depressie en weigerde te eten.

De entourage van Maradona liet de voormalige stervoetballer opnemen in een privé-ziekenhuis. Dokters stelden vast dat Maradona het slachtoffer geworden was van een hersenbloeding. Vannacht onze tijd is de wispelturige Maradona een uur en 20 minuten lang geopereerd.

"De ingreep is volgens plan verlopen. Diego stelt het prima. Hij voelt zich al veel beter dan de voorbije dagen en heeft al zin om terug te keren naar huis. Maar hij moet het rustig aan doen, want het blijft een hersenoperatie", zegt Maradona's persoonlijke dokter Leopoldo Luque.

Donato Villani, de dokter van de Argentijnse voetbalploeg, had al aangegeven dat het geen gevaarlijke operatie was, maar dat Maradona een risicopatiënt is door zijn verleden met hartproblemen en zijn overmatige drank- en drugsgebruik.

Toen het nieuws over de geslaagde operatie bekend raakte, begonnen de zowat 50 mensen die buiten aan het ziekenhuis postgevat hadden spontaan te juichen. "Die-go! Die-go!", scandeerden ze.