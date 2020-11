"AA Gent zonder trainer en ervaren keeper naar Belgrado? Dat zegt u"

Louwagie: "Dat kan gebeuren. Het coronavirus slaat toe, ook bij andere clubs. Maar bij ons is het beperkt, bij ons is het min of meer onder controle. Dit is een kleine tegenslag, maar zo hebben we er dit seizoen al veel te verwerken gehad."

De positieve test van Wim De Decker is wel een tegenslag, want de T1 zal hoedanook ontbreken.

"We nemen Manu Ferrera mee, omdat hij Rode Ster vorige week live gezien heeft. Hij heeft heel veel ervaring. We hebben vertrouwen in de trainers die meegaan."

"Geen coach? Peter Balette is op komst. Manu Ferrera is op komst. Gino Caen is op komst. Dat zijn al 3 trainers, waarvan de eerste 2 ervaring hebben met de coaching van de eerste ploeg."

"Dat we zonder ervaren keeper vertrekken? Dat zegt u. We zullen dat straks wel zien. Er komt vandaag duidelijkheid over wie morgen in doel staat bij AA Gent."

Toen onze man vanochtend aan Michel Louwagie de vraag stelde of AA Gent nu zonder coach en zonder ervaren keeper afreisde (het nieuws over Coosemans was toen nog niet bekend, red), antwoordde de Gentse manager een beetje kribbig.

Aangezien Sinan Bolat Europees nog op het strafbankje zit, werd algemeen verwacht dat Gent morgenavond met een (pie)jonge doelman zou aantreden op Rode Ster. Maar zover zal het niet komen, want intussen is de 28-jarige Colin Coosemans op de Europese lijst gezet.

"Al veel pech? Eerste keer dat journalist dat zegt"

Na moeilijke weken en maanden knoopte AA Gent afgelopen weekend met de overwinning aan. Op het veld van rivaal Waasland-Beveren won het met 1-4.

Louwagie: "Ik wil het goeie dat ik in Beveren gezien heb - dat weliswaar een paar weken niet getraind had - ook morgen zien in Belgrado. We hebben in Beveren orde op zaken gezet en getoond wie we zijn, ook met de hulp van enkele sterkhouders die teruggekeerd zijn."

"Dat we dit seizoen al veel pech gehad hebben? Het is de eerste keer dat ik dit van een journalist hoor. Er wordt veel gezegd en geschreven, maar deze groep heeft veel geïncasseerd. Het is te hopen dat we nu verder van pech gespaard blijven. Dan zijn we zeker op de goeie weg."

Na twee Europese matchen staat Gent laatste in zijn poule met 0 op 6. Louwagie weigert de handdoek te gooien.



"Zo lang we mathematisch nog kans hebben, is kwalificatie voor de volgende ronde mogelijk. In Konyaspor hebben we dat 4 jaar geleden nog meegemaakt. Toen scoorden we in de 94e minuut en pakten we de kwalificatie."