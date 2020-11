Zin in winterse fiets- of looptocht? Met deze tips ben je gewapend tegen de kou

Wil je ook in de herfst- en wintermaanden buiten blijven sporten? We zetten voor jou enkele handige tips op een rij die je helpen de koude te trotseren tijdens je koude/winderige/natte loop- en fietstochten.

Tip 1: denk in laagjes

Let vooral op je kledij wanneer je in de winter buiten sport. Voor je bovenkleding denk je best in meerdere laagjes dan in één dikke laag. Zo kan je toch nog iets uittrekken als het te warm wordt. Drie lagen vormen het ideale scenario. Begin met een thermische onderlaag. Die zorgt voor de zweetafvoer. Kies hierbij voor wol of voor thermische, zweetafvoerende kunststofvezels en vermijd katoen. Bij extreme koude is het ook best om hieronder thermisch ondergoed aan te doen. Daarboven draag je een tussenlaag om de warmte vast te houden. Dat kan een loop- of fietsshirt zijn. Zorg er alleszins voor dat het geen regen en wind doorlaat, maar wel voldoende ademt. De derde laag moet je vooral beschermen tegen de weerselementen. Dat moet geen overbodige luxe zijn. Een lichte wind- en waterdichte jas volstaat. Wielertoeristen en mountainbikers kunnen voor de onderkleding ook denken in laagjes. Zo kan je gaan voor een lange broek zonder zeem met daaronder een zomerbroek mét zeem. Maar er bestaan ook winterbroeken met zeem.

Tip 2: bedek je volledige lichaam

Vergeet zeker niet alle uiteindes van je lichaam te bedekken. Je handen en voeten zijn misschien wel de lichaamsdelen die het koudst aanvoelen. Kies voor een winterse fietstocht dus voor warme thermohandschoenen en winterschoenen. Wie geen geld wil uitgeven aan speciale winterschoenen, kan een overschoen of een katoenen sok over zijn of haar schoenen trekken. Als je gaat lopen ga je best op zoek naar schoenen met geribbelde zolen en een waterdicht membraan aan de binnenkant. Extra tip: ga voor een grotere schoenmaat, zodat je voeten niet te krap zitten waardoor ze sneller afkoelen. Als je snel koude handen en voeten krijgt, kan je handen en voeten insmeren met een verwarmende crème of beplakken met 'hand warmers' en 'toe warmers'. Draag ook zeker een muts of een pet, want langs je hoofd verlies je veel lichaamswarmte. Met een bivakmuts kan je heel je gezicht bedekken, waardoor je oren en neus er ook niet af vriezen. Als het echt koud is, kan je je lippen en gezicht inbalsemen.

Tip 3: besteed aandacht aan je opwarming

Het is gevaarlijk om in de winter te beginnen sporten met koude spieren. Extra koude spieren kunnen onnodig blessureleed veroorzaken. Warm dus lang genoeg op voor je aan een inspanning begint. Pas ook op voor plassen en opspattend water, want door plotse afkoeling slaan beenkrampen sneller toe.

Tip 4: drink en eet genoeg

In de winter heb je minder het gevoel dat je dorst hebt dan in de zomer. Maar net als in de warmere maanden verlies je ook veel vocht bij koude temperaturen. Zorg er dus voor dat je vochtreserves worden aangevuld. Een drank op kamertemperatuur geniet de voorkeur, omdat het lichaam dat het snelst gaat opnemen. Een warme drank vertraagt immers de maagleiding. Hou die warme chocomelk dus voor na de inspanning. Vermijd cafeïne, want die stof doet je bloedvaten samentrekken, wat de bloedstroom beperkt. Grijp ook niet naar de fles jenever of laat je niet verleiden door een glaasje glühwein, ook al zorgen die voor een warm gevoel. Alcohol vertraagt de recuperatie en vermindert de coördinatie. Eet daarnaast genoeg koolhydraten en suikers. Die stoffen worden snel verbruikt door je spier- en hersencellen om de kou te trotseren en energie te geven.

Tip 5: neem een rugzakje mee

Het kan zeker geen kwaad om een rugzakje mee te nemen met enkele handige gebruiksvoorwerpen, zoals een opgeladen gsm, een extra set ondergoed en sokken en eventueel een isolatiedeken als je in een afgelegen gebied gaat sporten.

Tip 6: maak je zichtbaar