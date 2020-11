Wesley Sonck in Extra Time: "Veel mensen denken dat Ivan Sonck mijn vader is"

Joos: "Je moet Ibrahimovic terugpakken bij Zweden, alleen al voor ons"

In de voetbaltalkshow Extra Time passeerde man in vorm Zlatan Ibrahimovic de revue. De Zweed hintte op Instagram naar een terugkeer bij de Zweedse nationale ploeg.

Wesley Sonck zag een eenvoudige uitweg: "Gewoon zeggen dat hij niet meer welkom is. Hij stuurt alleen maar de ploeg in de war."

"Een maand geleden bij de Nations League-wedstrijden had hij nog kritiek op de selectie. Ik denk dat die bondscoach echt "Nee, dat kan toch niet!" moet denken", opende Filip Joos.

Van der Elst: "Waar halen jullie dat toch allemaal?"

In de Keek op de Week van Filip Joos waren de hoofdrollen weggelegd voor voor Diego Maradona, die 60 jaar werd, en de overleden Sean Connery. Maar ook Franky Van der Elst kreeg een eervolle vermelding.

Het laatste 2-2-gelijkspel van KV Mechelen op het veld van Club Brugge dateerde van 1986. Franky Van der Elst probeerde met een tackle langs achteren Karel Kesselaers het scoren te beletten.

"Nadien was hij op zijn zachtst gezegd niet tevreden. En in die tijd werd je daar niet voor uitgesloten", vertelde Joos. "Rood, rood!", was de algemene teneur aan de tafel. Van der Elst reageerde verstomd met: "Waar halen jullie dat toch allemaal?"