Verontrustend nieuws over Maradona: "Hij moet met spoed geopereerd worden"

Drie dagen na zijn 60e verjaardag werd Diego Maradona opgenomen in een privéziekenhuis in La Plata, ten zuiden van de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires.

Het voetbalicoon zou kampen met een depressie, maar zijn arts relativeerde vandaag de onheilsberichten. "Hij stelt het veel beter", was de update van zijn arts.

"Hij wil al naar huis, maar ik zou graag willen dat hij nog even in het ziekenhuis blijft. Er was sprake van bloedarmoede en hij was ook een beetje uitgedroogd."

Maar nu zou er toch meer aan de hand zijn met de Argentijnse oud-international. Maradona zou volgens Argentijnse media een spoedoperatie moeten ondergaan voor een hersenbloeding.