Vader en zoon Longin opnieuw kampioen in Belcar 1-klasse met Krafft Racing

#TheRocket11 van het Franse Krafft Racing was dit seizoen een echte raket. In hun gele bolide knalde het trio Longin-Corten naar één overwinning en vier 2e plaatsen.

Normaal gezien moest ze komend weekend nog strijden in de 24 uur van Zolder, maar omdat het evenement van de kalender is geschrapt, zijn Bert Longin, Stienes Longin en Christoff Corten voor het tweede jaar op rij zeker van de titel in de Belcar 1-klasse.

Het trio eindigt ook als derde in de algemene Belcar-eindstand. De titel in de Belcar gaat naar Lamborghini-rijders Dylan Derdaele en Nicolas Saelens van Belgium Racing.

"We hadden graag nog de 24 uur gereden, ook al zou die worden ingekort naar 12 uur”, klinkt het in koor bij Stienes Longin en Christoff Corten.

"We hadden een reële kans om te winnen, en dat zou ons meteen ook toelaten om nog een gooi naar de algemene titel te doen. Maar goed, het is nu zo. We moeten tevreden zijn met wat we hebben.”

"Voor niemand zijn dit makkelijke tijden, ik begrijp dan ook volkomen de beslissing om de 24 uur te schrappen”, voegt Bert Longin er nog aan toe. “Als team en als rijders moeten we vooral dankbaar zijn dat we ook nu nog de steun kunnen genieten van onze partners. Ook zij zijn stuk voor stuk winnaars.”