Opta Speler van de Maand: "Jaremtsjoek moest vorig seizoen al topschutter worden"

"Verrassend dat hij Speler van de Maand is"

Naar het beeld van zijn seizoen beleefde AA Gent ook een wisselvallige maand oktober. De club pakte 6 op 12 punten (de match tegen Waasland-Beveren op 1 november wordt meegerekend omdat de 11e speeldag begon op 30 oktober). Gent incasseerde 9 goals, maar maakte er ook 12.

Voor de helft van die 12 goals in 4 matchen was Roman Jaremtsjoek verantwoordelijk. Een indrukwekkend cijfer voor een spits. Met 6 goals is hij de meest trefzekere speler afgelopen maand en ook de enige speler in België die in oktober meer dan 3 goals maakte.

"Zijn hattrick tegen Waasland-Beveren was erg knap. Jaremtsjoek kan als spits met links, rechts of het hoofd scoren. Maar dan nog vind ik het verrassend dat hij speler van de maand werd gekozen", zegt Wim De Coninck.

"De wedstrijd in Beveren geeft voor mij persoonlijk een vertekend beeld over de maand oktober omdat de Europese matchen niet worden meegerekend in deze verkiezing."

"Jaremtsjoek scoorde zijn eerste hattrick in onze competitie tegen Waasland-Beveren, maar hij miste eigenlijk ook grote kansen. Hij had 5 of 6 goals kunnen maken. Waasland-Beveren legde hem ook echt niets in de weg."