Maradona (60) opgenomen in ziekenhuis met mentale problemen

Vorige week vrijdag vierde Maradona zijn 60e verjaardag. Het was er eentje in mineur. De voetbalgod daagde wel even op in het stadion van Gimnasia, maar veel plezier beleefde er niet aan.

"Hij maakt het niet al te best", klinkt het in zijn entourage. "Hij was al een week erg triest en weigerde nog te eten."

Maradona's dokter Leopoldo Luque besliste daarom om hem uit voorzorg over te brengen in een privéziekenhuis in La Plata, ten zuiden van de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires.

"Hij had geen energie meer", legde de lijfarts uit aan de pers en de fans van Maradona. "Diego is iemand met wie het soms prima gaat en soms niet. We willen hem nu veel water laten drinken om het herstel te bevorderen."

Luque gaf nog mee dat zijn patiënt naar huis kan wanneer hij zelf wil.