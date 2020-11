Voetbalcommentator Filip Joos werpt in Extra Time elke week zijn eigenzinnige blik op het afgelopen voetbalweekend. Deze week is zijn overzicht gewijd aan de 60e verjaardag van Maradona en het overlijden van Bond-acteur Sean Connery. Ook Jan Mulder en Franky Van der Elst duiken plots op in de Keek op de Week. Veel kijkplezier!