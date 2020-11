David Naert over Russisch dopingschandaal: "Verdediging klinkt weinig geloofwaardig"

Rusland 4 jaar niet welkom op grote sportevenementen

Rusland bevindt zich al ruim 5 jaar in het oog van de storm. Onderzoeksjournalist Hajo Seppelt van de Duitse publieke omroep ARD onthulde dopingpraktijken in de Russische atletiek en later ook voor en tijdens de Olympische Winterspelen in Sotsji.

Rusland werd toen al gestraft. Russische sporters mochten alleen als neutraal atleet deelnemen aan de Winterspelen 2018 in Pyeongchang, al waren ze toen toch met 168.

Om volledig te worden gerehabiliteerd moest Rusland het WADA ook toegang verlenen tot de database van het antidopinglab in Moskou. Een eerste deadline werd gemist en toen het WADA toch toegang kreeg bleek al snel dat er met de gegevens was gesjoemeld.

Het verdict van het WADA in december 2019 was hard, maar logisch: Rusland wordt voor 4 jaar uitgesloten van alle grote sportevenementen: Tokio 2020, Peking 2022 en ook het WK voetbal 2022 in Qatar.

Russische sporters die kunnen aantonen dat ze met de dopingpraktijken niks te maken hadden kunnen wel nog een aanvraag doen om deel te nemen als neutraal atleet. Het land mag zelf ook 4 jaar lang geen mondiale sportevenementen organiseren.