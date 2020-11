Berings blij dat topsprinter Coleman geschorst is: "Er was zeker meer aan de hand"

"Ik ben heel blij dat Coleman geschorst is", windt hordeloopster Eline Berings er in De Tribune geen doekjes om. "Het was al het 2e jaar op een rij dat hij zoveel controles gemist had. Zijn verontwaardigde reactie is dan ook lachwekkend."

"Ik vul die whereabouts al in zolang ze bestaan en dat is een heel eenvoudig systeem. Atleten die zeggen dat dat moeilijk is, daar lach ik mee. Iederéén kan het eens vergeten, maar de kans dat je het vergeet én je net een controle krijgt én dat gebeurt 3 keer na elkaar, die kans is onbestaande."

"Er is dus zeker meer aan de hand. Ofwel is hij gedopeerd ofwel is hij zo arrogant dat hij denkt dat hij zich niet aan de regels moet houden. Terwijl dit bij ons beroep hoort. Voor atleten die zich hier niet aan houden, is geen plaats in onze sport."

"Ik ben blij dat hij eruit gaat, want er hing toch al een wolk rond hem. Hij was nooit de superster zoals zijn voorgangers Bolt en Powell. Het is geen mooie sprinter, eerder een type-Ben Johnson, heel opgefokt. Hij past niet in hoe de sprint technisch is geëvolueerd. Hij had niet de status van een held."

"Geef mij dan maar iemand als Mondo (Duplantis, de polsstokspringer), die wel technisch perfect is en ook nog een interessante figuur. Dat is beter dan een type-Coleman, die de kantjes ervan afloopt en rare verhalen vertelt."