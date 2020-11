"Als de overheid niets doet, is er volgend jaar een bloedbad in het volleybal"

"Het probleem in het volleybal is dat er bij ons weinig ploegen zijn in de hoogste klasse. Als een paar ploegen onderuit gaan, vallen we misschien van 8 naar 6 terug. Iedereen moet dus overleven, we moeten elkaar helpen om uit deze crisis te geraken."

"Er zijn niet alleen minder inkomsten, omdat we geen catering hebben en geen tickets kunnen verkopen, maar er zijn ook meer uitgaven. De coronatesten alleen al kosten bij ons 20.000 euro voor een jaar."

In het volleybal proberen ze ondanks de nieuwe coronapiek gewoon voort te spelen, maar toch oogt de toekomst voor de Belgische profclubs niet rooskleurig. "De situatie is momenteel zeer moeilijk", zegt Dirk Specenier, manager en financieel directeur bij kampioen Roeselare, in De Tribune.

We mogen niet van 8 naar 6 clubs terugvallen. Alle clubs moeten dus overleven en daarom moeten we elkaar helpen.

"Niemand is geïnteresseerd in de problemen van het volleybal"

Specenier hoopt vooral op een reddingsboei van de overheden. "Wij mogen niet klagen over de steun van de stad Roeselare. Ze helpen ons waar mogelijk en zorgen dat we betrokken worden bij de relancemaatregelen. Maar wij hebben geen forum bij de Vlaamse overheid."

"De cultuursector kan onmiddellijk gesprekken voeren met de overheid, wij niet. Terwijl wij nog effectief trainen, spelen en spelers betalen. Als de overheid niets doet, krijgen we volgend jaar een bloedbad in het volleybal."

"Het voetbal heeft een veel groter forum om zijn beklag te doen dan wij, maar niemand is geïnteresseerd in de problemen van het volleybal. Terwijl wij toch de op een na grootste teamsport in Vlaanderen zijn."

"Het klopt dat er al tegemoetkomingen zijn gekomen voor het volleybal, maar die zijn verspreid over alle clubs en niet enkel de profclubs. Er is ook hulp met de protocollen, maar dat is te weinig."

"Samen met Maaseik hebben wij het grootste budget in België. Wij vrezen voor 300.000 à 500.000 minder inkomsten. Voor ons is dat 20% van ons budget, maar een kleine club heeft misschien maar een budget van 300.000 euro. Als zij zoveel meer uitgaven hebben en zoveel minder inkomsten, is dat fataal."

Toch blijft Specenier hoopvol. "Het is een somber verhaal, maar gelukkig is de solidariteit tussen de clubs nog nooit zo groot geweest."