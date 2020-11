Wat met (top)sport meteen na coronabesmetting? "Nog veel vraagtekens"

"Ik denk dat het voetbal veilig georganiseerd kan worden"

KAA Gent zelf kampt de laatste tijd ook met verschillende positieve coronabesmettingen. Uiteraard willen zij zo snel mogelijk terugkeren op het veld. De Wereld Vandaag belde met Jens De Decker, sportarts bij KAA Gent.

"Uiteraard bestaat daar een intern protocol voor", zegt De Decker. "Spelers die positief testen, isoleren we volgens de protocollen van de nationale autoriteiten. Spelers die heel snel geen symptomen meer vertonen, maar nog wel positief testen, proberen we licht actief te houden, weg van de groep. We volgen ze dan ook nog dagelijks op."

Maar er zijn nog zoveel zaken waar in het duister wordt getast met het coronavirus. Bestaan er risico's als spelers na een besmetting te vroeg weer het veld worden opgestuurd? "We baseren ons niet enkel op het testresultaat", verklaart De Decker.

"Spelers die symptomen hebben zoals hoesten, koorts, piepende/krakende longen, gaan we niet in de groep sturen. In het verleden, toen we corona nog niet kenden, lieten we spelers die ziek waren ook niet spelen."