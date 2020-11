Wat brengt 2021 voor Groenewegen? "Hij traint goed, maar Polen heeft sporen nagelaten"

"Alles wat is gebeurd, heeft zijn sporen nagelaten bij Groenewegen"

In een kijk op het Tour-parcours van 2021 liet Merijn Zeeman verstaan dat de twee tijdritten niet echt in het voordeel zullen spelen van zijn team.

"We hebben dit jaar natuurlijk een behoorlijke tik op de vingers gehad in de tijdrit", aldus Zeeman. Daarmee doelt hij op de tijdrit op de voorlaatste dag, waarin winnaar Tadej Pogacar kopman Primoz Roglic van Jumbo-Visma uit de gele trui reed.

De Nederlander wilde nog niet vooruitlopen op de plannen voor de grote rondes van volgend jaar. "Die gaan we in januari presenteren. We gaan er allemaal vanuit dat het een normaal seizoen wordt met een normale kalender. Maar dat is allemaal nog maar de vraag."

De sportief directeur ging nog even kort in op sprinter Dylan Groenewegen, die dit jaar niet zijn opwachting maakte in de Ronde van Frankrijk. Groenewegen veroorzaakte een zware crash in de Ronde van Polen, waarbij ook Fabio Jakobsen zwaargewond raakte.

"Met Dylan gaat het naar omstandigheden oké. Wat er is gebeurd, heeft enorm veel impact op hem gehad", aldus Zeeman. "Hij krabbelt op en traint goed, om zijn zinnen te verzetten. Hij is in afwachting van wat de UCI gaat besluiten. Maar het moge duidelijk zijn dat alles wat er is gebeurd, zijn sporen heeft nagelaten bij hem."