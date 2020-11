Voetbal Vlaanderen mikt op heropstart vanaf 4 januari, eindrondes geschrapt

Heel wat clubs zaten te wachten op een perspectief voor de rest van het voetbalseizoen. Voetbal Vlaanderen heeft daar nu voor gezorgd door 4 januari als datum voor de heropstart naar voren te schuiven.

De competities in het zaalvoetbal en Futsal kunnen dan al meteen hervat worden, in het veldvoetbal pikken ze aan in het weekend van 9 tot 10 januari. Dit geldt voor alle teams van 2e amateur (officieel 2e nationale) tot 4e provinciale, maar ook voor alle andere recreatieve-, competitieve- en jeugdwedstrijden.

Het bestuur van Voetbal Vlaanderen beseft dat het een heidense klus wordt om alle uitgestelde wedstrijden in te halen en daarom is nu al beslist om dit seizoen geen eindrondes te spelen.

"Op bepaalde zaken hebben we als federatie geen rechtstreekse impact", geeft Voetbal Vlaanderen nog mee. "Elke beslissing blijft voorwaardelijk gezien de constant veranderende coronasituatie." Ook de Franstalige tegenhanger van Voetbal Vlaanderen heeft hetzelfde beslist, waardoor het amateurvoetbal voor de rest van het jaar stilligt in België.