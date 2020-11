Van der Poel over parcours Tour: "1 ritzege zou al succes zijn, groen is optie"

"Ik heb sinds gisterenavond al wat gelezen, voornamelijk over de kansen in de eerste week en de waaieretappes die worden voorspeld, maar het volledige Tour-parcours moet ik nog eens goed in detail bekijken", zegt Mathieu van der Poel in een persbericht van zijn ploeg Alpecin-Fenix.

"Wat ik wel al heb geleerd? Dat er in de eerste week inderdaad kansen zijn. De eerste en tweede rit zijn qua profiel iets op de maat van punchers. Maar zo'n openingsrit winnen is volgens mij allesbehalve een sinecure. Bijna het hele peloton wil scoren in die openingsrit."

"Met de gele trui ben ik dan ook niet bezig. Als groen een optie is, wil ik daar zeker voor gaan, maar dat is vooral afhankelijk van het verloop van die eerste week."

Er worden ook veel waaiers voorspeld. "Dat zou mij moeten liggen, al gaat het er in de Tour veel zenuwachtiger en hectischer aan toe, omdat de klassementsmannen geen tijd willen verliezen."

"Met het aantal winstkansen ben ik op dit moment niet echt bezig. Met onze ploeg moeten we mikken op één ritzege. Als je ziet hoeveel ploegen na drie weken met lege handen huiswaarts keren, dan zou onze Tour na één etappezege al geslaagd zijn."