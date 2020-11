Trainer Jess Thorup ruilt Racing Genk voor Kopenhagen: "Het spijt me"

"Jess Thorup is vanaf dag 1 onze favoriete kandidaat geweest", reageert Kopenhagen-voorzitter Bo Rygaard. "De voorbije jaren heeft hij zichzelf bewezen in ons land en in België. En bovendien kent hij het Deense voetbal."

Jess Thorup was eind september bij Racing Genk aan de slag gegaan nadat hij een maand eerder was moeten vertrekken bij AA Gent. Nu stapt de coach zelf op.

"Kon geen neen zeggen"

"Het is een bijzondere kans waar ik simpelweg geen neen tegen kon zeggen, hoewel het me natuurlijk spijt voor Genk. Ik laat de club in een ongelukkige situatie achter."

"Er moest iets heel bijzonders voorbijkomen om me tot een nieuwe uitdaging te verleiden, maar de kans om FC Kopenhagen te coachen, krijg ik wellicht maar een keer in mijn leven", legt Jess Thorup zelf uit op de website van de club.

"Zag mezelf voor vele jaren in Genk"

In een persbericht van Racing Genk gaat Jess Thorup verder in detail. "Vanaf de eerste dag heb ik me thuisgevoeld in Genk. Spelers, staf, bestuur en iedereen in de club vormen een grote familie", reageert de coach.

"Genk is een hele fijne stad waar je de steun voor de club voelt, maar dit is voor mij een kans die je maar een keer in je leven krijgt. Ik keer terug naar mijn thuisland om coach te worden van de grootste club in Scandinavië."

"Ik zag mezelf voor vele jaren in Genk, maar samen met mijn familie heb ik beslist om deze kans te grijpen. Ik wil KRC Genk bedanken voor de kans die ik kreeg en wens iedereen in de club het allerbeste toe."



Ter compensatie van het plotse personeelsprobleem zou Genk een vergoeding krijgen.