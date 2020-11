Tadej Pogacar over Tourparcours: "Had graag meer aankomsten bergop gezien"

"Stress in de eerste week"

De Tour schotelt volgende zomer een parcours uit de oude doos voor. "Interessant", vindt Tadej Pogacar.

"De eerste week verwacht ik wat stress. Het zal stevig waaien en het weer zal er een harde koers van maken", stelt de jonge Sloveen. "De tijdrit zal wellicht vlak zijn, maar die moet me wel liggen."



"Daarna zetten we koers naar de Alpen voor enkele zware etappes. We gaan flink mogen klauteren. Twee keer de Ventoux in een dag belooft alvast legendarisch te worden."