Renaat Schotte: "Ook als Primoz Roglic dinsdag een minuut pakt, is hij nog niet veilig"

Voor de buitenwereld is Primoz Roglic de grote favoriet, maar de voorbije grote rondes hebben ons geleerd dat we heel voorzichtig moeten zijn met zulke conclusies.

"Roglic kwam zondag toch een beetje mottig over de finish"

Bij Primoz Roglic (Jumbo-Visma) denk je natuurlijk meteen aan de tijdrit van dinsdag. Daar heeft hij een streepje voor op de anderen, maar de vraag is hoe groot het verschil zal zijn.

Hij kan de grootste kloof tot dusver uitbouwen, maar dan is hij nog altijd niet veilig. Dat heeft de etappe van zondag op de Angliru aangetoond, waar hij toch een beetje mottig over de finish kwam.

Als hij zaterdag - de laatste aankomst bergop - ook een mindere dag heeft, dan zal er misschien veel vroeger aangevallen worden en zal de schade groter zijn.

Zelfs als hij in de tijdrit een minuut pakt, dan mag hij nog geen veilig gevoel hebben. Een bergrit op de voorlaatste dag van een grote ronde is ook totaal anders dan een bergrit in het begin. Dan wordt het do or die: er is geen weg terug.

Primoz Roglic beschikt bovendien over het sterkste team, maar niets zegt dat die verhoudingen zo blijven. Het zou niet de eerste keer zijn dat Ineos in de derde week nog met mannen op de proppen komt, zoals Rohan Dennis dat ook deed in de Giro.