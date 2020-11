Patrick Lefevere: "Als Spelen niet doorgaan, debuteert Evenepoel in de Tour"

Volgens Patrick Lefevere is het parcours van de Tour op maat van Evenepoel, maar de jonge Belg heeft andere plannen: "Ik heb Remco nog niet gehoord over het parcours. Maar normaal, als de Olympische Spelen plaatsvinden, doet Remco de combinatie Giro en Spelen, zoals dat ook dit seizoen was gepland."

Lefevere is ervan overtuigd dat Evenepoel goed zou aarden in de Tour van 2021: "Er liggen 2 tijdritten in het parcours, goed voor 58 kilometer tegen de klok. Dat moet hem zeker liggen en maakt de Tour interessant voor hem."

Ondertussen werkt Remco Evenepoel hard aan zijn comeback. "Hij zit niet stil, gaat goed vooruit, traint intussen al weer 4 à 5 uur per dag op de fiets", weet Lefevere.



Wanneer we de jonge Belg terug aan het werk zien, kan Lefevere niet voorspellen: "We willen hem zo snel mogelijk weer doen koersen. Na zijn val midden augustus is het al een lange periode zonder koers voor hem en dat gaat toch wegen. Daarom zouden we hem wellicht naar de Tour Down Under gestuurd hebben, maar die wedstrijd is nu geannuleerd."