Mourinho over Bale: "Ga kijken op de website van Real Madrid wat ze over hem schrijven"

Gareth Bale trok Tottenham Hotspur zondag over de streep met een kopbal tegen Brighton & Hove Albion. Dat zorgde voor een goede stemming bij Mourinho: "Ik ben erg blij voor hem, hij verdient die goal."



"Als ik 5 minuten tijd heb, ga ik op de website van Real Madrid kijken wat ze over hem schrijven", vertelde de Portugees. "Bale weet dat we om hem geven en hij geeft om de club. Het is een perfecte match voor ons."

Zelf is Bale opgelucht: "Scoren is een opluchting. Ik ben blij dat het de winning goal is en we de drie punten pakken. Het is een geweldig gevoel, ik wou dat de fans hier waren om de overwinning te vieren."