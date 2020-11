Michel Wuyts: "Een oertraditionele Tour en het Belgische geluk is zeer fragiel"

De Tour de France van 2021 is gisterenavond onthuld. Wat denkt onze commentator Michel Wuyts van de route? "In vergelijking met de vorige jaren vind ik dat deze Tour een stap of zelfs twee stappen achteruit zet, maar die zienswijze verandert als je chauvinistisch wordt."

Mijn eerste reflex? Deze Tour is oertraditioneel. We draaien de klok 15 jaar terug. In de periode van Tom Boonen had je ook zulke concepten met een lange en vlakke aanloop in de eerste week. Dat krijg je nu eenmaal als je in het uiterste westen van Bretagne vertrekt. Dan kost je dat vele kilometers om de bergketens te bereiken. Die lange etappes worden doorbroken door een tijdrit op de 5e dag, dan volgen de Alpen en die zijn minder zwaar dan de Pyreneeën, waar dus het zwaartepunt ligt. Ik heb nog zulke edities meegemaakt en daar had je in de openingsetappes een verlammende saaiheid en traagheid. We gaan ook 3 keer boven de 200 kilometer en daar huiver ik van. Er is zelfs een rit van 248 kilometer: waar haal je dat in 2021 nog uit?

"We zullen veelal een voorspelbaar patroon krijgen"

In vergelijking met de vorige jaren vind ik dat deze Tour een stap of zelfs twee stappen achteruit zet. De afgelopen jaren waren revolutionaire edities met spektakeletappes, nu zul je veelal een voorspelbaar patroon krijgen met een lange vlucht die gegrepen wordt en gevolgd wordt door een sprint. De organisatie prikkelt wel met de aankondiging van veel waaieretappes en die kans bestaat zeker. Je flirt in die eerste dagen met de Bretoense kust en vergeet ook de streek rond Nîmes en Carcassonne niet. Ook die ritten worden levensgevaarlijk, maar de wind moet er natuurlijk nog altijd staan. Als het één keer gebeurt in een Tour, dan ben je er meestal ook.

Rittenschema Tour 2021 1 zat 26/6 Brest - Landerneau 187 km 2 zon 27/6 Perros-Guirec - Mûr-de-Bretagne 182 km 3 maa 28/6 Lorient - Pontivy 182 km 4 din 29/6 Redon - Fougères 152 km 5 woe 30/6 Changé - Laval 27 km tijdrit 6 don 1/7 Tours - Châteauroux 144 km 7 vri 2/7 Vierzon - Le Creusot 248 km 8 zat 3/7 Oyonnax - Le Grand Bornand 151 km bergrit 9 zon 4/7 Cluses - Tignes 145 km bergrit maa 5/7 rustdag in Tignes 10 din 6/7 Albertville - Valence 186 km 11 woe 7/7 Sorgues - Malaucène 199 km bergrit 12 don 8/7 Saint-Paul-Trois-Châteaux - Nîmes 161 km 13 vri 9/7 Nîmes - Carcassonne 220 km 14 zat 10/7 Carcassonne - Quillan 184 km 15 zon 11/7 Céret - Andorra la Vella 192 km bergrit maa 12/7 rustdag in Andorra 16 din 13/7 Pas de la Case - Saint-Gaudens 169 km 17 woe 14/7 Muret - Saint-Lary-Soulan (col du Portet) 178 km bergrit 18 don 15/7 Pau - Luz Ardiden 130 km bergrit 19 vri 16/7 Mourenx - Libourne 203 km 20 zat 17/7 Libourne - Saint-Émilion 31 km tijdrit 21 zon 18/7 Chatou - Parijs 112 km

"Twee tijdritten: ik sta versteld dat ASO dat nog gedurfd heeft"

Ik beschouw deze Tour dus als klassiek en oertraditioneel, maar die zienswijze verandert wel als je chauvinistisch wordt en alles koppelt aan de Belgische ploegen. Ik zie veel mogelijkheden voor Wout van Aert in de beginfase. Ook voor Remco Evenepoel is deze Tour zeer interessant. Want: hoera, er zijn weer twee tijdritten, goed voor 58 kilometer. Ik sta versteld dat ASO dat nog gedurfd heeft. Fantastisch. Al zou ik met een langere tijdrit van 45 kilometer nog gelukkiger geweest zijn. Het zijn ook twee vlakke tijdritten. Eentje met een heuvelachtig karakter kon ook geen kwaad. Maar de vele sprinterskansen zijn ook goed nieuws voor Lotto-Soudal en Deceuninck-Quick Step met Caleb Ewan en Sam Bennett. En zet daar ook maar Jasper Philipsen bij zijn nieuwe ploeg Alpecin-Fenix bij.

"Ik lees nu al de tweespalt in de gedachten van Wout van Aert"

Het potentiële Belgische geluk is echter zeer fragiel. Een volledige Tour de France (26/6-18/7) is namelijk niet compatibel met de wegrit op de Olympische Spelen (24/7). Ik lees de tweespalt nu al in de gedachten van Wout van Aert. Er dringt zich een keuze op en die is niet gemakkelijk. Er kan bovendien in Tokio maar één renner winnen. Moet je de Tour dan opofferen? Of Dylan Groenewegen de keuze van Wout van Aert en Jumbo-Visma kan beïnvloeden? Er zijn inderdaad veel sprinterskansen, maar we praten in hypotheses. Ik las een tijdje terug nog dat de signalen niet echt hoopgevend waren, dat Groenewegen blijkbaar geen zin had om te fietsen. Zijn terugkeer zal mee bepaald worden door het revalidatieproces van Fabio Jakobsen.

Een volledige Tour is niet compatibel met de wegrit in Tokio. Michel Wuyts

"Patrick Lefevere is categoriek en dat vind ik goed"

Als Wout van Aert van start gaat, dan heeft hij een uitgelezen kans om een gooi te doen naar etappewinst, geel en zelfs groen. Met die tijdrit er nog bij is de eerste week één grote lekkernij voor hem. Maar er is dus Tokio en daarom zou ik niet in de schoenen van de planners willen staan. Het zal kopbrekers vergen. Het wordt volgende zomer geen verhaal van én de Tour én de Spelen. En als het over commerciële belangen gaat, dan zullen de meeste ploegen wel voor de Tour kiezen. Patrick Lefevere is er zeer categoriek in en dat vind ik goed. Hij zegt: als de Spelen doorgaan, dan rijdt Remco Evenepoel de Giro. Hij schept dus duidelijkheid en blijft de rest een stap vooruit. Mocht Tokio niet in 2021 vallen, dan zou Evenepoel zijn keuze al gemaakt hebben. Let wel: enkele ritten - zoals die over de Mont Ventoux en in Andorra - eindigen na een afdaling. Als hij de Tour rijdt, moet hij zich daar dus ook op toespitsen.

"De winnaar wordt een allrounder en dan denk ik aan Primoz Roglic"

Wie, tot slot, ook wel in zijn vuistje zal lachen is Mathieu van der Poel. Hij zal niet voor de wegrit in Tokio gaan, maar zit natuurlijk met het mountainbiken. Al komt die discipline op de Spelen later aan bod en is zijn ingesteldheid ook anders dan pakweg Van Aert en Evenepoel. Hij kan voluit gaan in de openingsweek, van de Alpen een doorgedreven training maken en bij de tweede rustdag uit de Tour stappen. Wie deze Tour dan op het lijf geschreven is? Op grond van een eerste en globale kennismaking kom ik toch weer uit bij Primoz Roglic. De tijdritkilometers spelen daar zeker een rol in. De eindwinnaar wordt een allrounder, een complete renner.

Michel Wuyts