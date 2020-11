Lewis Hamilton: "Wil bij Mercedes blijven, maar er zijn geen garanties"

Met een zege in Imola zette Lewis Hamilton een nieuwe stap richting de wereldtitel. Toch zorgde de rijder achteraf voor een verrassing: "Ik weet nog niet waar ik ga zijn volgend jaar. Ik maak me er geen zorgen over nu."

"Ik zou graag bij Mercedes blijven, maar er zijn geen garanties. Er zijn ook zaken die me aanspreken naast de Formule 1. De tijd zal het uitwijzen", vertelde Hamilton.

De teambaas van Mercedes, Toto Wolff, maakt zich geen zorgen: "Als Hamilton uit de F1 stapt, al denk ik niet dat het gaat gebeuren, gaan we veel rijders van plaats zien wisselen."

"Ik denk dat de emoties van het moment het overnamen bij Lewis. We zijn allemaal erg blij met de titel, maar ook heel moe", aldus Wolff.