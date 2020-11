Lewis Hamilton troost pechvogel George Russell: "Het is oké om fouten te maken"

George Russell (22) was gisteren op weg om voor het eerst in zijn carrière een WK-punt te scoren in de Formule 1. De jonge autocoureur lag in 10e positie met zijn Williams, maar achter de safetycar begon hij plots te knoeien met een crash als gevolg.

Russell was ontroostbaar en erg beschaamd. "Ik weet niet wat ik moet zeggen", sprak de F1-rijder. "Plots stond ik in de muur. Dit moet de grootste fout in mijn loopbaan zijn."

Op Instagram steekt Lewis Hamilton Russell een hart onder de riem. "George, het is oké om fouten maken", schrijft de winnaar van 93 grand prixs. "Ik heb er meer gemaakt dan ik me herinner."

"Je bent een fijne kerel. Kop omhoog en op naar de volgende race!"