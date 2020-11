Jaremtsjoek vergeet zijn matchbal en zeg maar gewoon "Paul" tegen Anderlecht-nieuwkomer

De Jupiler Pro League dat is elke week smullen van goals, maar er valt nog wel het een ander te beleven op en naast het terrein. Enkele opvallende beelden van speeldag 11: scheidsrechter Visser is het gedrag in "de kleutertuin" beu, Bayat geeft een speech en hier en daar vertrok er iemand te vroeg naar huis.

Goalgetter Jaremtsjoek vergeet zijn matchbal

Roman Jaremtsjoek was de held bij Gent met drie doelpunten. WIe een hattrick maakt, mag traditioneel de wedstrijdbal mee naar huis nemen, maar dat was hij even vergeten. Gelukkig kreeg hij wat hulp van zijn ploegmaats.

Nieuwkomer Paul Mukairu gaat gewoon voor "Paul"

Bij Anderlecht heette de held Paul Mukairu, maar zeg gerust Paul. De nieuwkomer koos bij paars-wit voor rugnummer 12 en zijn voornaam op zijn shirt. Dat is makkelijk.

Scheidsrechter Visser is het beu: "Dit is geen kleuterklas"

De job van scheidsrechter is vaak een hondenstiel. Lawrence Visser kreeg het tijdens Standard - KV Oostende even op zijn heupen. Er omdat er geen publiek meer zit, was zijn boodschap duidelijk: "Komaan jongens, dit is hier toch geen kleuterklas".

Mehdi Bayat staat voor de klas bij Charleroi

Geen kleuterklas in Charleroi, maar wel een leerkracht. Voorzitter Mehdi Bayat riep iedereen na de match samen voor een bevlogen speech. Wat hij zegt, is niet te horen, maar aan de glimlach van de spelers te zien, was het best amusant.

Te vroeg naar de kleedkamer (I): Verbist krijgt geel en meteen rood

Oud-Heverlee Leuven verloor op bezoek bij Beerschot en assistent Bram Verbist had wat moeite om dat te verkroppen. Hij kreeg geel van de scheidsrechter, riep hem nog iets toe, en kreeg daardoor prompt rood onder de neus geduwd. Volgende match geen ingewikkelde stilstaandse fases bij OHL?

Te vroeg naar de kleedkamer (II): Defour doet KVM-fans schrikken bij debuut

Steven Defour maakte zijn debuut bij KV Mechelen tegen Club Brugge. Een kwartier voor het einde deed hij de Mechelse fans even schrikken. Hij vroeg een wissel en leek geblesseerd. "Het was maar een kramp", liet hij achteraf op Twitter weten.

Te vroeg naar de kleedkamer (III): Leko pakt zijn jas, maar bedenkt zich nog

Ook Antwerp-trainer Ivan Leko had zin om er wat vroeger mee te stoppen tegen Anderlecht. Hij nam zijn jas, maar bedacht zich nog.

Ook dit nog: sambavoetval van Igor De Camargo