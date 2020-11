Gerben Thijssen: "Angliru was een monster van een beklimming"

Over het zware parcours maakt Thijssen zich geen zorgen: "Het parcours is zoals het is. Ik ben blij dat ik hier nog ben in de Vuelta. Gisteren viel de tijdslimiet goed mee. Ik vond het wel leuk om de klim eens te doen."

"Het stuk dat wij voorgeschoteld kregen, had ik nog nooit gedaan. Ik ben La Redoute al eens à bloc naar boven gereden, maar dit was nog iets anders. Echt heel lang, een monster van een beklimming."

Gerben Thijssen kwam als laatste van het peloton boven op de Angliru. "Die beklimming deed ik al zigzaggend, dat mag ik zeker niet onder stoelen of banken steken. Het was zaak om de allerkleinste versnelling proberen rond te krijgen", vertelt de renner van Lotto-Soudal.

Op de rustdag reflecteert de 22-jarige Belg over de 2e week: "In het begin van de week was ik misschien te actief. Dat bekoop ik nu een beetje. Onze ploegleider Marc Wauters is veel bij mij geweest de afgelopen dagen en heeft me mentaal gesteund. Hij zei dat ik niet mocht opgeven. "

Thijssen gaat een jaar na zijn val in de Zesdaags van Gent de laatste week van de Vuelta in: "Ik heb een paar keer zitten denken: "Waarom nog?". Maar dan weet ik ook wat er vorig jaar in november is gebeurd en welke weg ik heb afgelegd om terug te komen. Dat wil ik niet weggooien."

De sprinter heeft nog ambitie in de laatste week. "Ons doel is om een 2e rit te winnen. We hebben nog sterke mannen mee. Voor mij persoonlijk is Madrid nog de enige kans in de Vuelta. Daar kijk ik heel hard naar uit", aldus Thijssen.