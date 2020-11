Competitiestop is geluk bij een ongeluk voor Red Lions: "Bondscoach is blij"

De Red Lions pronken helemaal bovenaan in de Hockey Pro League na twee zeges tegen de Britten. Deze week staat er in Ukkel ook nog een match tegen Nederland op het programma. Dat de nationale ploeg wel nog kan spelen, is dankzij het strenge protocol van de hockeybond.

De internationals zitten al sinds vorige week samen op hotel in een bubbel. "Het is hier best plezant", vertelt kapitein Thomas Briels. "We zijn toch met 20 ongeveer, dat is leuker dan alleen thuis. We kunnen nog spelletjes spelen en veel verschillende mensen zien."

"We zijn heel blij dat we nog kunnen spelen met de nationale ploeg. Dat is een privilege, we zijn daar dankbaar voor. Alles wordt heel voorzichtig aangepakt. We worden regelmatig getest en er is ook geen publiek natuurlijk. Dat is anders dan we het ons hadden voorgesteld, maar het went wel. Iedereen moet hierdoor. We zijn blij dat we nog enigszins een normaal sportleven kunnen hebben."

"We beseffen dat dit een voorrecht is", zegt ook de bondscoach. "We doen er alles aan om het zo veilig mogelijk te houden voor iedereen. We volgen altijd de regels van de overheid."