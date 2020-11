Carapaz vat slotweek aan met vertrouwen: "Er moet nog veel geklommen worden"

Carapaz vreest niet enkel Roglic: "Carthy heeft zijn potentieel al laten zien"

De tijdrit van dinsdag is niet van de poes in de Vuelta, 33,7km lang tussen Muros en Mirador Ezaro. Grotendeels vlak voor grote motoren, maar op het eind volgt een helling van 1,8km aan 14% gemiddeld. Kort, maar steil dus.

"Ik heb het rustig aan gedaan op de rustdag", zegt Carapaz, "want ik weet dat de tijdrit zwaar is. Ik bereid mezelf zo goed mogelijk voor en probeer nu zo rustig mogelijk te blijven. Ik denk dat ik het er goed zal doen."

Primoz Roglic is de betere tijdrijder en met slechts tien seconden achterstand lijkt de kans groot dat Carapaz na dinsdag opnieuw in zijn gewone truitje moet koersen. Daarom houdt de kopman een slag om de arm. "Er is niet alleen de tijdrit, deze week is nog heel lang en er moet nog heel veel geklommen worden. Het gevecht gaat door."

Carapaz blikt tevreden terug op de voorbije weken. "Al snel werd duidelijk wie de favorieten zijn", geeft hij nog mee. "Ik pakte al vroeg de rode trui, maar raakte hem weer kwijt. Het duel om de trui maakt de wedstrijd een stuk spannender en leuker. We vechten er echt voor, dat is leuk voor de toeschouwers."

De rodetruidrager kijkt niet alleen naar Roglic, met Carthy op 32 seconden en Martin op 35 seconden ligt alles nog dicht bij elkaar. "Ze hebben allemaal veel ervaring in grote rondes. Daarnaast heeft Hugh Carthy laten zien dat hij veel potentieel heeft, wat hij op de Angliru dan ook liet zien."

"Alles zal de komende dagen duidelijk worden. We zullen zien waar we dan staan. En dan zal ik zien of ik de Vuelta kan winnen. Ik word omringd door een sterk team en samen gaan we er voor knokken."