Bonfim Dante moet een kruis maken over zijn seizoen bij Nice

De voormalige verdediger van onder meer Bayern München blesseerde zich zondag op het veld van Angers. Meteen was duidelijk dat de situatie ernstig was. Vandaag gaf een scan uitsluitsel, een operatie aan zijn linkerknie is onafwendbaar.

Dante speelde van 2006 tot 2009 in ons land voor Charleroi en Standard. Voor de Braziliaan kan het een afscheid van het voetbal in mineur worden, want het einde van het seizoen verloopt zijn contract bij Nice.