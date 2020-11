Bjarne Riis vreest voor zijn team NTT: "Niet echt realistisch dat er nog redding komt"

NTT heeft voor volgend jaar nog 8 renners onder contract, waarbij ook werelduurrecordhouder Victor Campenaerts. Aan de hele ploeg en het personeel werd wel verzocht om elders werk te zoeken. In de Deense pers geeft ook Riis nu aan dat een redding "niet echt realistisch" is.

"Het ziet ernaar uit dat er volgend jaar geen ploeg zal zijn met mij aan het hoofd", klonk het. "Dat is de situatie. We hebben geen sponsor op dit moment, dus dat ziet er niet goed uit. Het is wat het is en ik kan het niet veranderen."

"Het spijt me dat het niet mogelijk was om een mooi project neer te zetten. We wilden een sterke formatie op poten zetten, dat was onze bedoeling van in het begin. Maar zo zal het niet verlopen. Toch niet op dit moment."