Amerika kiest: ook in de sportwereld heeft Donald Trump voor- en tegenstanders

Blank, oud, rijk, met pensioen of rare vogels

Maar waar Trump altijd probeerde om via de sport zijn populariteit aan te wakkeren lijkt het alsof hij nu ertegen campagne aan het voeren is. De manier waarop de zittende president via sociale media, en dan vooral Twitter, wild om zich heen slaat heeft ook in de sportwereld een golf van ongenoegen en protest aangewakkerd.

Flashback naar november 2016. Donald Trump wordt verkozen als president van de Verenigde Staten. De lijst van sporters die hem toen steunden kunnen we als volgt omschrijven: blank, oud, rijk, met pensioen of enkele rare vogels. Mike Tyson, Dennis Rodman, Tito Ortiz en een handvol steenrijke eigenaars van sportclubs om er slechts enkele te noemen.

Protest van sporters tegen huidig klimaat

Denken we maar aan de reacties op het knielen van de Colin Kaepernick in het American Football (NFL), de controverse rond de naamsverandering van sommige Amerikaans teams zoals de Redskins en de Indians, de steun van NBA-spelers aan de Black Lives Matter-beweging en de affaire in het NASCAR-kampioenschap (autosport) met de vermeende strop in de garagebox van Bubba Wallace en het verwijderen van de vlag van de geconfedereerde staten.

Sporters roepen op om te gaan stemmen

Veel sportsterren, zwarte atleten in het bijzonder, zijn kwaad op de uitlatingen van hun president en gaan niet alleen zelf stemmen maar roepen via hun uitgebreide sociale netwerken hun volgers ook op om massaal te gaan stemmen.

LeBron James roept iedereen op om te gaan stemmen

Massale opkomst bij NBA en NFL-atleten

In de NBA, de Amerikaans basketbalcompetitie heeft meer dan 96% van de spelers die mogen stemmen zich geregistreerd. In 2016 was dat nog 25%. Ook in het American Football zien we deze trend. De NFL kondigde aan dat meer dan 900 spelers gaan stemmen, zowat 90% van alle spelers.

De NCAA tenslotte, het de hoogste divisie van Universiteitssporten, kondigde aan dat er geen wedstrijden en trainingen zullen plaatsvinden op verkiezingsdag om zo meer mensen de kans te geven om te gaan stemmen.



Maar waar een beweging van protest is, is vaak ook een tegenbeweging, zei het minder in het oog springend in Europa omdat die komt vanuit de meer traditionele Amerikaanse sporten die hier minder gevolgd worden en waarvan de Amerikaanse topatleten wereldwijd minder bekend zijn.



In de populairste autosport in de USA (NASCAR), baseball en Mixed Martial Arts (MMA, UFC) vindt Trump nog steeds medestanders. NFL-icoon Brett Favre gaf deze week openlijk zijn steun aan de president en ook de rijke eigenaars van topclubs zijn hem nog steeds goedgezind.