Ajax trekt gehavend naar Denemarken voor CL-duel: "Niet helemaal fair play"

Naast Onana ontbreekt ook reservekeeper Maarten Stekelenburg. Voor Kjell Scherpen lonkt daarom dinsdag een debuut in de Champions League. Scherpen is de enige keeper in de selectie die maandag naar Denemarken vloog.

Assistent-trainer Winston Bogarde ontbrak tegen Fortuna op de bank naast Ten Hag. Ajax wilde ook toen vanwege privacyredenen niet zeggen waarom dat was. De koploper van de eredivisie neemt het dinsdag in Herning op tegen Midtjylland.

Onana, Tadic, Klaassen en Gravenberch deden zaterdag gewoon mee in de gewonnen competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard (5-2). Klaassen, Tadic en Gravenberch vormden vorige week het middenveld van Ajax in het uitduel met Atalanta.

Ten Hag: "Niet helemaal fair play"

Ten Hag toonde zich op de persconferentie daags voor de partij tegen Midtjylland allesbehalve tevreden met de regelgeving in Denemarken omtrent het coronavirus, dat verschilt met die van Nederland.

"Je zou verwachten dat de regels in de hele Europese Unie dezelfde zijn, maar dat is dus niet het geval. Een aantal spelers mogen in Nederland spelen, maar niet in Denemarken. Ik ken de regelgeving ook niet exact, maar het was zo dat ze Denemarken niet mochten binnen komen."

"Dat is volgens mij niet helemaal fair play. Het is raar, maar we leven ook in een heel rare tijd. Ik ga niet in op individuele gevallen om de privacy van de spelers te respecteren. We zullen morgen nog wel proberen om een aantal spelers naar Denemarken te halen."

"Maar daarover kan ik nu nog geen duidelijkheid scheppen. Dat heeft te maken met de Deense regelgeving, waarbij ook de UEFA betrokken is."

