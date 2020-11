Jess Thorup heeft ook Peter Vandenbempt verrast: "Vind het verkeerd"

Sprookjeshuwelijk mondt uit in kater

Ze gingen er op lange termijn iets moois van maken. Thorup liet geen gelegenheid voorbijgaan om dat te benadrukken, maar ineens is hij weg en zit Racing Genk met een kater en een reuzegroot probleem. Zoek nu midden in het seizoen maar eens een trainer.

Een sprookjeshuwelijk leek het. Thorup zag er ook gelukkig uit bij een warme en menselijke club, met dezelfde mogelijkheden als in Gent. Hij was zo dankbaar voor de geweldige kans.

Clubs en coaches zijn mekaar waard

De selectiviteit in de verontwaardiging ergert me misschien nog het meest. Zij die begrip tonen voor Thorup hebben destijds moord en brand geschreeuwd toen Dick Advocaat van de Rode Duivels naar Rusland ging. Of nog veel erger: toen Georges Leekens de nationale ploeg liet staan voor Club Brugge. "Een judas of een onbetrouwbare geldwolf", was hij.

Natuurlijk zullen er redenen zijn om te vertrekken of iemand te ontslaan. Laat de uitleg van Jess Thorup straks maar komen, maar het moet toch kunnen dat mensen in het voetbal hun engagement nakomen. Ook wanneer er een beter voorstel op tafel ligt, zeker als je perfect gelukkig bent bij een club.

Ik heb me deze keer wel donkerblauw geërgerd aan het begrip van commentatoren en analisten. Na 25 jaar in het vak weet ik ook wel hoe het werkt, maar tot mijn laatste werkdag zal ik blijven zeggen dat ik het verkeerd vind. Ik zal me blijven verzetten tegen cynisme in het voetbal.

Trainers verwachten van voetbalreporters dat we schande spreken over hun ontslag, maar als ze zelf een beter aanbod krijgen, vertrekken ze ook. Op dat vlak zijn clubs en coaches mekaar waard.

"Als iemand als Clement uit zijn krammen schiet, valt dat des te meer op"

Zaterdagavond kwam de stoom net niet uit de oren van Club Brugge-coach Philippe Clement. Zijn team had opnieuw punten laten liggen.

Zijn eeuwige optimisme, positivisme, het overdreven benadrukken van al het goede van zijn spelers, dat was zelfs een beetje vermoeiend. Dus als Clement dan eens fors uit zijn krammen schiet, dan valt dat des te meer op. En dan maakt dat - of dat mag ik toch hopen - des te meer indruk op zijn spelers.

Zijn uithaal was zeer terecht. De manier waarop Club Brugge vooral na de rust voetbalde tegen KV Mechelen was wraakroepend, zielloos, lusteloos, nonchalant, misschien zelfs ook arrogant. En het resultaat is alweer overbodig puntenverlies. En Clement weet dat dat op termijn ook wel bepalend kan zijn in de strijd om de titel. Dit is nu al drie keer puntenverlies op een rij, dat begint op te lopen.



En de vraag werd ook gesteld of Clement geen risico neemt door zijn spelers zo publiekelijk af te vallen. Dat hebben ze toch niet zo graag. Dat kan bij een trainer al wel eens als een boomerang in zijn gezicht terugkeren, maar in dit geval vind ik van niet. Precies omdat hij het altijd opneemt voor zijn spelers en het ook niet bij de eerste de beste wanprestatie is dat hij dit doet. Bovendien spelers als Mignolet en Vormer, de zwaargewichten in de kleedkamer, die waren net zo scherp. Vormer zelfs al in zijn interview aan de rust en dan moest het ergste nog komen.

Club Brugge woensdag tegen Borussia Dortmund, dat zit wel snor, denk ik.