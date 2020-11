Stef Wijnants: "Het vertrek van Thorup is opzienbarend, ook voor Genk"

"Afgelopen vrijdag was ik nog in Genk en was er niks te merken van een vertrek van Jess Thorup. Er was niets aan de hand", zegt Stef Wijnants.

"Genk won met 4-0 van Eupen. Het was de eerste keer in anderhalfjaar dat ze nog eens 3 keer na elkaar konden winnen. Niet dat er euforie was, want supergoed speelt Genk nog niet, maar de sfeer was toch goed."

Thorup, geroemd om zijn vakmanschap en sympathieke attitude, is meer dan waarschijnlijk op weg naar FC Kopenhagen.

Stef Wijnants: "FC Kopenhagen heeft zijn trainer Stale Solbakken drie weken geleden ontslagen, na een slechte competitiestart en mislukte kwalificatie voor de Europa League."

"FC Kopenhagen is de grootste club in Denemarken. Als Jess Thorup denkt dat dit voor zijn carrière veel beter is, dan is dat zijn keuze. Maar vreemd is dat wel."

"Misschien scheelt er familiaal iets of vallen de euro's uit de lucht bij Kopenhagen? Of is er iets gebeurd in Genk? Neen, dat laatste denk ik niet."

"We wachten op communicatie van Genk. Het feit dat dit nu even duurt, wat niet hun gewoonte is, wijst erop dat ze in de bestuurskamer van Genk ook verrast zijn."