Roglic verliest leiderstrui: "Geen goede benen, maar dinsdag wacht de tijdrit"

Roglic over tijdverlies: "Dat is geen drama"

Of Roglic ontgoocheld is over zijn prestatie op de Angliru? "Iedereen weet dat ik niet van verliezen houd. Maar vandaag voelde ik me niet goed en verlies ik een paar seconden. Dat is geen drama."

"Het zal een zware tijdrit worden, maar ik ga mijn best doen en daarna zien we wel hoe het verder loopt."

"Het was een harde slotklim vandaag, zeker voor een sprinter", grapte Roglic na afloop. "Ik had geen al te beste dag. Maar uiteindelijk kan ik wel tevreden zijn en dinsdag wacht de tijdrit (van 33,7 km)."

Kuss had deze rit kunnen winnen, maar hij moest op me wachten en me steunen. Hopelijk krijgt hij volgende week nog een kans om een rit te winnen.

Roglic is omringd door een heel sterke ploeg en had op de slotklim lange tijd nog 5 ploegmaten in zijn gezelschap. "Ongelooflijk", zegt de Sloveen daarover. "Het team rijdt op een heel hoog niveau."

"Sepp Kuss was echt heel sterk. Hij had deze rit kunnen winnen, maar hij moest op me wachten en me steunen. Dat is jammer voor hem."

"Hopelijk krijgt Kuss volgende week nog een kans om een etappe te winnen. Ik zou blij zijn voor hem. Maar het grote doel is uiteraard de rode leiderstrui in Madrid."