Roeselare houdt Maaseik maar nipt af: "Zal weer op details aankomen"

"Beide teams hebben nog veel werk, maar het was een vermakelijke wedstrijd", vat Jelte Maan het samen. De aanvaller van Maaseik is het dan ook niet eens met de voorspellingen dat Roeselare dit seizoen fluitend naar de titel zou hollen. "Dat is niet hoe wij de competitie zijn ingegaan. Roeselare staat momenteel een stap verder, maar als we hen nu zo al pijn kunnen doen belooft dat voor de toekomst." "We hebben sinds eind juli misschien maar 5 keer kunnen trainen met 12 spelers, soms waren we maar met 6 zelfs. Door blessures en quarantaines. Dan mogen we niet klagen dat we hier met 3-2 verliezen." Ook ploegmaat Pieter Verhees, terug bij Maaseik na buitenlandse omzwervingen, put moed uit de nipte nederlaag. "We kunnen nog veel stappen vooruit zetten. Ik zie het positief in, we hebben veel potentieel en kunnen alleen maar groeien."

"Nooit niveau van voorbereiding gehaald"

Bij Roeselare blijven ze ondanks de zege dan weer met een onvoldaan gevoel achter. "In de voorbereiding waren we al goed op niveau, maar dat niveau hebben we vandaag op geen enkel moment gehaald", zegt Hendrik Tuerlinckx. "Dat is op zich ook geruststellend." "Ik vond Maaseik op bepaalde momenten heel sterk, vooral met de service", vult Stijn D'Hulst aan. "Wij maken veel fouten, wat niet onze gewoonte is." "Het ligt weer heel kort bij elkaar", concludeert Tuerlinckx. "Het zal ook dit jaar op de details aankomen."

