Obama passeert voorbij basketbalring met Biden en gooit achteloos driepunter binnen

Barack Obama liet tijdens zijn periode als president al vaker zien dat hij een aardig balletje kan gooien, maar ook nadien heeft hij blijkbaar zijn skills onderhouden. Vanaf de driepunterlijn wierp hij de bal erin, zonder het bord te gebruiken. "Niets dan net", floot zijn voormalige vicepresident en huidig presidentskandidaat bewonderend.

"Zo doen we dat!", voegde Obama er zelf met de nodige cool aan toe. LeBron James is alvast onder de indruk: "Dat is gewoon opschepperij, vriend!"