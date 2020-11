Corona treft ook wielerjaar 2021: geen Tour Down Under en Cadel Evans Road Race

De Tour Down Under is al jarenlang de vaste eerste afspraak op de WorldTour-kalender, maar dit jaar moet de wedstrijd zich om de bekende corona-redenen terugtrekken. Ook de eendagskoers genoemd naar Cadel Evans, die dit jaar nog gewonnen werd door Dries Devenyns, gaat niet door.

"De Tour Down Under is een belangrijke wedstrijd voor het globale wielrennen en de Australische sport. We hebben er dan ook alles aan gedaan om de koers toch te laten doorgaan. Maar het was vooral het internationale karakter, met meer dan 400 mensen van overal, die een onoverkomelijk struikelblok bleken."

"De risico's qua quarantaine en het sluiten van grenzen waren te groot voor sommige teams, die al een stresserende en veeleisend wielerseizoen hebben afgewerkt. We kunnen iedereen wel verzekeren dat we er in januari 2022 opnieuw zullen bij zijn."