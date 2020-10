Zidane: "We hebben Hazard nodig, zijn goal veranderde de partij"

De Rode Duivel stond voor het eerst dit seizoen in de basis en stelde niet teleur. Hij opende de score tegen Huesca met een heerlijke goal. "We zijn tevreden met zijn wedstrijd", zei Zidane achteraf. "Vorige match tegen Mönchengladbach speelde hij 20 minuten, vandaag een beetje meer en hij stond aan de aftrap. Stap per stap."

"We kennen allemaal de kwaliteiten van Eden Hazard. Het was een mooi doelpunt. We hebben hem nodig, vanaf het begin. Na zijn eerste goal veranderde de wedstrijd." En Zidane had nog goed nieuws: "hij had achteraf nergens last van. We zijn echt tevreden."

Er werd ook meteen gepolst naar wat deze comeback van Hazard zou kunnen betekenen voor Vinicius. Kunnen die twee samen spelen? "Op een veld kan er vanalles. Eden speelt op links, en de favoriete positie van Vinicius is ook op links. Maar goed, we zullen wel zien hoe we dat gaan aanpakken."