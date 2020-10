Toon Aerts: "In bepaalde bochten voelden die 20 kg extra aan als 100 kg"

Aerts: "Vorig jaar verloor ik hier ook meer dan 1 minuut"

Toon Aerts kwam in Oudenaarde als 3e over de finish op 1'20" van Eli Iserbyt. Had Aerts zijn motor opgeblazen door Iserbyt in het begin te volgen? "Dat denk ik niet", zei Aerts na afloop. "Dat zijn voor een deel de waardeverhoudingen in een echte klimcross."

Aerts weegt 20 kilogram meer dan Iserbyt. "Die sleur ik mee in zo'n cross. Op de Koppenberg valt dat allemaal goed mee."

"Maar hier en daar zijn er bochten waar je vanuit stilstand moet vertrekken en is het dan nog eens bergop. Dan zijn die 20 kilogram extra plots 100 kilogram."

Aerts is tevreden over zijn conditie. "Ik merk dat op training en zie dat aan mijn waarden. Ook vandaag kon ik een uur lang goede passages blijven maken. Maar het parcours was gewoon te lastig voor mij."

Vreest Aerts dat Iserbyt niet meer bij te benen is in het klassement? "Vorig jaar verloor ik hier ook meer dan een minuut en richting de kerstperiode kon ik mijn achterstand goedmaken. Maar dit seizoen missen we de cross van Ronse in dit klassement, daar kon ik traditoneel veel tijd terugpakken."