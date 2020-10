Stefan Küng sluit zijn seizoen af met de Zwitserse kampioenentrui

Stefan Küng won in juli al de Zwitserse tijdrittitel, zijn 4e tijdritgoud in zijn carrière.

Daarna werd de Zwitser ook Europees kampioen tegen de klok en werd hij 3e op het WK tijdrijden.

In zijn laatste koersdag van het seizoen pakte de Zwitser van Groupama-FDJ nog eens ouderwets uit. Hij soleerde naar de overwinning in Märwil.

Küng, die ploegmakker Sebastien Reichenbach opvolgt, had aan de finish een bonus van 4'57" op Danilo Wyss (NTT) en Simon Pellaud (Androni).

"Ik wil de organisatie bedanken", reageerde Küng. "Woensdag wisten we zelfs nog niet of we zouden kunnen koersen. Maar de omstandigheden waren veilig en ik was nog meer gemotiveerd."