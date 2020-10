Roofe kreeg verbod op afstandsschoten van Kompany: "Hoorde zijn stem toen de bal vertrok"

Kemar Roofe vertelt over zijn wondergoal voor de Rangers in de Engelse krant The Times. Een jaar eerder, toen hij nog voor Anderlecht speelde, zou hij dit niet gedurfd hebben.

"Je mag het Vincent vragen: ik probeer dat elk seizoen op die manier. Tot hij op een gegeven moment zei: "Je moet daar mee stoppen." Ik kreeg een verbod om nog van buiten het strafschopgebied te schieten."

"Vincent zei altijd: "De waarschijnlijkheid dat je vanaf die afstand scoort, is zo klein dat het geen zin heeft om te schieten. De kans is 1 op 100."

"Toen de bal de lucht invloog, kon ik Vincent in mijn hoofd horen fluisteren: "waarschijnlijkheid". Hij heeft me daarna wel nog een bericht gestuurd, dat hij erom moest lachen. Hij zei dat ik het onder hem 99 keer geprobeerd heb en dat dit mijn 100e poging was."

De ironie dat uitgerekend Kompany met een afstandsschot tegen Leicester Manchester City zijn laatste titel bezorgde, ontgaat Roofe niet. Ook al omdat Agüero voor hij aanlegde, riep: "Niet schieten!"

"Vincent liet inderdaad niet na om ons daarop te wijzen. Hij gaf toe dat hij slecht geplaatst was om ons afstandsschoten af te raden. Maar het is wel de waarheid!"