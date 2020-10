Protest bij start Vuelta over tijdsverschillen die Roglic aan rode trui hielpen

Primoz Roglic sprokkelde met zijn overwinning in Suances belangrijke bonificatieseconden, maar de Sloveen kreeg nog extra tijdwinst cadeau van de jury. Richard Carapaz zou een gaatje hebben gelaten van drie seconden en moest zijn rode trui afslaan.

Die beslissing van de jury kon op niet veel begrip rekenen van het peloton. Chris Froome (Ineos Grenadiers) ging bij het officiële startsignaal op zijn bovenbuis zitten en weigerde te starten. Het protest werd gesteund door de rennersvakbond CPA.

Na een korte woordenwisseling met racedirecteur Javier Guillen ging het peloton dan toch van start. Roglic rijdt nog steeds in de rode trui rond, Carapaz staat in dezelfde seconde in het klassement.