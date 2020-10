Pro League geeft geen uitstel voor Club NXT-RWDM

Het protocol van de Pro League is duidelijk: bij 7 positieve gevallen in de A-kern kan een club uitstel vragen voor een wedstrijd. Begin deze week hebben nog eens 4 spelers en één staflid positief getest bij RWDM, goed voor in totaal 22 positieve gevallen binnen de club. Maar na de testen van donderdag blijven er 6 positieve gevallen over in de A-kern.

De Pro League ging dan ook niet in op het verzoek tot uitstel van de competitiewedstrijd tegen Club NXT, ondanks de opmerking van RWDM dat twee spelers vrijdagochtend symptomen vertoonden.

Vorig weekend werd de wedstrijd van RWDM tegen Lierse Kempenzonen wel naar een later tijdstip verplaatst wegens de vele besmettingen in de spelersgroep.