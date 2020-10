Pieters over 1e ontmoeting met Van Tichelt in Rio: "Wie ben jij? Nooit van gehoord"

Gisteren kondigde Dirk Van Tichelt aan dat hij de judosport op zijn 36e vaarwel zegt. Iets meer dan 4 jaar geleden kende hij zijn hoogtepunt, toen hij in Rio brons veroverde. Vlak erna ontmoette hij ook Thomas Pieters, die later op die Spelen zelf nét naast een medaille zou grijpen.

"Hij vroeg me: "Wat is uw naam?"", haalt Pieters de anekdote op op Twitter. "Ik zei: "Euh... Thomas Pieters." Waarop Dirk antwoordde: "Nooit van gehoord.""

Van Tichelt biedt Pieters alsnog zijn excuses aan voor dat ongemakkelijke moment. "Sorry, hé, Thomas, maar het was toen ook echt zo. Als sporters van zo'n hoog niveau zo weinig in de Vlaamse media komen, krijg je zo'n situatie."