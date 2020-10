Pep Guardiola wuift verhaaltjes nog eens weg: "Mijn carrière als trainer van Barcelona is voorbij"

Bij FC Barcelona blijft het onrustig en als het regent in Catalonië, dan druppelt het ook in Manchester. Pep Guardiola werd nog eens geconfronteerd met geruchten over een terugkeer naar zijn grote liefde, maar de Spanjaard zette de puntjes op de i. "Ik keer nog wel eens terug, maar dan als toeschouwer in het stadion."